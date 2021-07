Fluminense entra a vencer nos oitavos-de-final da Libertadores

O Fluminense foi esta terça-feira a única equipa a ganhar nos três primeiros jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores, ao vencer por 2-0 no reduto dos paraguaios do Cerro Porteño.

Em Assunção, Nenê, aos 49 minutos, e Egídio, aos 61', apontaram os tentos da formação canarinha, que está muito bem lançada para conquistar um lugar nos quartos-de-final.

Os outros dois encontros, também envolvendo equipas brasileiras, terminaram com igualdades, um deles no La Bombonera, em Buenos Aires, onde o Boca Juniors não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Atlético Mineiro.

A formação da casa ainda marcou um golo na parte final da primeira parte, mas, depois de muito tempo e de uma consulta tardia às imagens do VAR, o árbitro colombiano Andrés Rojas anulou o tento a Diego González, por um empurrão na jogada.

Por seu lado, o São Paulo ficou em desvantagem - uma vez que na América do Sul ainda se mantém a regra dos golos fora -, ao empatar 1-1 na receção aos argentinos do Racing Avellaneda.

O conjunto paulista adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por intermédio de Vítor, que tinha entrado aos 28', mas, ainda na primeira parte, aos 45+1', Copetti restabeleceu a igualdade, que não se alterou na segunda parte.

Para quarta-feira, estão agendados mais quatro encontros da primeira mão dos oitavos, incluindo a deslocação do campeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, ao reduto dos chilenos do Universidad Católica.