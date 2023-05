Fluminense impõe maior goleada sofrida pelo River Plate na história da Libertadores

O River Plate viajou até ao Macaranã na madrugada desta quarta-feira para sofrer, frente ao Fluminense, a maior goleada de sempre do clube argentino na Libertadores (5-1). Os brasileiros chegam assim à terceira vitória em três jogos na competição, com o 1.º lugar isolado do grupo D, enquanto os argentinos não tiveram o melhor começo de campanha e encontram-se em último do mesmo grupo, com 3 pontos.O festival de golos começou aos 29 minutos com o tento de Cano. Beltran empatou para a formação visitante, levando o empate para o intervalo. Na segunda parte, a história viria a ser escrita com um bis da ‘estrela da companhia’, Cano, aos 53’. Jhon Arias dilatou para 3-1 aos 75’ e Cano completou o hat trick aos 86’. O marcador fechava finalmente com o remate no coração da área de Jhon Arias, que completava também o bis.O Fluminense de Fernando Diniz volta a entrar em campo para a Libertadores no dia 25 deste mês, frente aos bolivianos do The Strongest. O River Plate, por outro lado, encontra os peruanos do Sporting Cristal no dia seguinte.