Foi chegar, ver... e treinar para Rui Vitória

Rui Vitória deu início à aventura no Al Nassr, o seu novo clube, e a verdade é que quase não teve tempo para descansar no primeiro dia por terras árabes. O treinador português chegou ontem de manhã à Arábia Saudita, tendo à sua espera no aeroporto uma comitiva do Al Nassr que, de pronto, o levou a si e à restante equipa técnica para o centro de treinos da equipa.

Nessas instalações, o treinador, de 48 anos, foi recebido inicialmente por Hélder Cristovão, diretor-geral do clube, que orientou a equipa interinamente nos últimos tempos e que se havia cruzado com Rui Vitória no Benfica. Já da parte da tarde, o técnico português conheceu as instalações do complexo de treinos e teve o primeiro contacto com o plantel. Além disso, Rui Vitória não teve tempo para descansar e orientou logo uma sessão de treino com todos os jogadores disponíveis, tendo em vista o confronto de hoje com Al Ansar, a contar para a Taça da Arábia Saudita.

A partida marcará a estreia de Rui Vitória no comando técnico do Al Nassr, sendo que o clube tem aspirações de se qualificar para os oitavos-de-final da prova. Recorde-se que na Arábia Saudita, Rui Vitória terá como principal adversário o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus. O Al Nassr é neste momento 2º classificado da liga, com 34 pontos, somente a três do líder Al Hilal, podendo haver uma boa disputa entre os portugueses.