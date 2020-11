Foi declarado 'o jogador mais sexy' do Mundial de 2018 e até querem comprar o seu esperma

Rurik Gislason representou a seleção da Islândia em 2018, no Mundial da Rússia, e acabou por ser declarado 'o homem mais sexy' do torneio. Depois disso o avançado recebeu as mais inusitadas propostas, conforme contou ao portal 'Visir'.





Tornou-se numa celebridade do dia para a noite, logo quando surgiu no primeiro jogo, contra a Argentina. O número de seguidores no Instagram passou de 30 mil para 300 mil e agora tem mais de 780 mil, mais do dobro da população da Islândia."Depois do jogo peguei no telefone para ver as mensagens e havia vários pedidos, incluindo um para doação de esperma...", contou o avançado, que decidiu pendurar as botas para tentar uma carreira de ator."Apareceram-me alguns projetos muito interessantes, os quais decidi aceitar. Trata-se de um programa de televisão na Alemanha e vou também tentar entrar num filme islandês", explicou Gislason.