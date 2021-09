Foi expulso por ameaçar adversário, partiu-lhe o nariz e acabou suspenso... por 48 jogos

O futebol austríaco foi palco de um episódio insólito de violência dentro de campo. Segundo o 'Kronen Zeitung', um jogador do Viktoria Bregenz, da 9ª divisão daquele país, foi suspenso por 48 (!) jogos, o máximo possível para um castigo, por ter partido o nariz a um adversário durante uma partida frente ao SPG Gofis.





Raschid Arsanukaev, de nacionalidade russa, já tinha sido punido com um cartão amarelo ao longo do jogo, e perto do final terá ameaçado dar uma cabeçada a um adversário, ação que levou o árbitro do encontro a mostrar-lhe segundo amarelo e consequente vermelho. Não contente com a decisão do oficial, Arsanukaev terá exclamado: "eu vou mostrar o que é punível", antes de desferir uma cabeçada que partiu o nariz de um jogador da equipa contrária.O incidente, que se passou no passado dia 11, já foi registado pela polícia austríaca e denunciado ao tribunal do mesmo país, que para além de outros castigos a serem definidos, declarou que o russo não poderá voltar aos relvados até ao outono de 2023, com 48 jogos de suspensão."Viktoria significa integração, não podemos tolerar tais incidentes. Excluímos Arkanusaev do nosso clube. Queremos evitar que ele, enquanto jogador, possa contornar a suspensão e voltar a jogar", admitiu o diretor dos austríacos, Horst Elsner.