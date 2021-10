Fonte partilha segredos da alimentação de Ronaldo e revela 'perigo' da comida na Seleção Nacional

Falou-se em Inglaterra recentemente do efeito que Cristiano Ronaldo teve no Manchester United assim que chegou, até mesmo no aspeto da alimentação, e nem mesmo a Seleção Nacional escapa ao efeito e influência de CR7 no que à comida diz respeito. José Fonte revelou isso mesmo esta terça-feira, em entrevista ao programa Alan Brazil Sports Breakfast, da TalkSport, na qual explicou ainda como é, normalmente, a dieta do compatriota.





"A 100%. Estamos sempre a ver aquilo que ele come e faz... Sabemos que é o melhor e queremos imitar o que ele faz, porque ele deve estar a fazer alguma coisa bem, não é? Regra geral ele come bastante limpo, as quinoas e todas essas coisas saudáveis. Muitos ovos, batata doce, brócolos. É mais ou menos isso", disse o defesa central português, que na mesma conversa revelou ainda que o avançado, aqui e ali, não foge à 'cheat meal': "Já o vi comer um pouco de tudo".Continuando na comida, o jogador do Lille assumiu ainda que as convocatórias para a Seleção Nacional são um 'perigo' para a linha, pois a comida que é servida "é simplesmente incrível". "Tens de ter muito cuidado quando vais à Seleção, porque quando voltas [ao clube] vais mais pesado", disse, entre risos.