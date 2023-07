Football Manager ajuda Rooney a contratar: «Mourinho já fez algo similar»

É sabido que a base de dados do Football Manager é das maiores do mundo e são já vários os casos de clubes que se 'aproveitam' desses recursos para apostar no mercado. O mais recente caso (conhecido) vem da Major League Soccer, campeonato onde o DC United, comandado por Wayne Rooney, assume trabalhar com essa 'ajuda' para ganhar vantagem perante os demais clubes."Um grande parte do mercado é na América do Sul e fizemos um acordo com o Football Manager, no qual eles recebem publicado em troca do acesso a olheiros, uns 11 ou 12, que os ajudam em todo o mundo a criar o jogo. O José Mourinho já fez algo similar no passado", explicou ao 'The Times' o técnico, que em seguida explicou outra das particularidades da Major League Soccer. A 'Discovery List'.Aí, cada clube pode elencar sete jogadores à sua escolha, pelos quais terá direito de preferência sobre todas as outras equipas da MLS. Isso faz com que, caso uma outra equipa contrate um desses jogadores, a equipa que o 'reservou' terá direito a uma compensação. "Nós podíamos colocar o Haaland na nossa 'Discovery List' e isso faria com que, se ele viesse para a MLS e quisesse, por exemplo, jogar em Los Angeles, então essa equipa de LA teria de pagar ao Man. City e a nós também. Porque fomos nós quem o 'descobriu'. É uma loucura!"."No ano passado, quando o Jesse Lingard assinou por um ano com o [Nottingham] Forest, colocamo-lo na nossa Discovery List, porque havia a possibilidade de ele, depois dessa época no Forest, vir para os Estados Unidos. E isso significava: ou nós o contratávamos, ou então recebíamos dinheiro por ele".