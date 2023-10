Fora da final da Libertadores: Boca Juniors lamenta lesão grave de Zeballos

Basta olhar para a imagem que ilustra esta peça, captada na transmissão do jogo do Boca Juniors com o Belgrano, na derrota por 3-4 na Taça da Liga argentina, para entender a tristeza que invadiu o coração dos adeptos do Boca.

Exequiel Zeballos, de 21 anos, lesionou-se com gravidade no joelho direito e é baixa para a grande final da Taça Libertadores, frente ao Fluminense, no dia 4 de novembro.

"Exequiel Zeballos: lesão no ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho direito. O jogador realizará reabilitação pré-operatória e, quando estiver apto, a cirurgia será marcada", realça o comunicado médico do Boca Juniors.