Ronaldo fica em 10.º na votação para Jogador do Ano da UEFA

Cristiano Ronaldo não esteve entre as primeiras escolhas para Jogador do Ano da UEFA. O organismo europeu revelou que Kevin de Bruyne, do Manchester City, Manuel Neuer e Robert Lewandowski, ambos do Bayern Munique, são os finalistas do prémio, que será atribuído a 1 de outubro, na cerimónia onde será realizado o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.





A UEFA divulgou as posições em que ficaram os restantes nomeados e o internacional português da Juventus aparece a fechar o top 10, com 25 votos. Lionel Messi (Barcelona) e Neymar partilham o quarto lugar, Thomas Müller (Bayern Munique) é 6.º, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) surge em 7.º, Thiago Alcântara (Bayern Munique) é 8.º e Joshua Kimmich (Bayern Munique) é 9.º.Em compensação, Bruno Fernandes está entre os nomeados para receber o prémio de Jogador do Ano na Liga Europa.A votação é feita por um juri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões (32) e da Liga Europa (48), juntamente com 55 jornalistas selecionados pelo grupo European Sports Media (ESM), um de cada uma das federações-membro da UEFA.Kevin de Bruyne (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Robert Lewandowski (Bayern Munique)Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo)Hans Flick (Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Leipzig)Lluís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon)Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid)David Alaba (Bayern Munique), Alphonso Davies (Bayern Munique), Joshua Kimmich (Bayern Munique)Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munique), Thiago Alcântara (Bayern Munique)Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)Sarah Bouhaddi (Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelona)Lucy Bronze (Lyon), Lena Goessling (Wolfsburgo), Wendie Renard (Lyon)Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon/Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon), Alex Popp (Wolfsburgo)Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburgo), Vivianne Miedema (Arsenal)Bruno Fernandes (Sporting/Manchester United), Romelu Lukaku (Inter) e Éver Banega (Sevilha)