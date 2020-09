«Foram dias difíceis, concentrado mais de 65»: Liga chinesa adapta-se em tempo de Covid-19

Em tempos de pandemia, a Liga chinesa tentou adaptar-se da melhor forma e reunir em bolha os jogadores do campeonato. Esta segunda-feira a primeira fase da competição chega ao fim e com ela o desconfinamento de muitos jogadores, que fizeram questão de assinalar a data nas redes sociais, referindo os obstáculos ultrapassados.





"Amanhã [hoje] se encerra a primeira fase do campeonato chinês, foram dias difíceis, estivemos concentrado mais de 65, nos enfrentamos dentro de campo como adversários e fora de campo nos reunimos e convivemos da melhor forma possível, foi um prazer conviver todos estes dias com vocês rapaziada", escreveu o defesa Miranda, atualmente ao serviço do Jiangsu Suning, no Instagram.No Grupo A, que tinha a sua sede na cidade de Dalian, o Guangzhou Evergrande (campeão em título), o Jiangsu Suning, o Shandong Luneng e Shanghai Shenhua vão lutar pelo título na segunda fase da competição, enquanto o Shenzhen, o Guangzhou R&F, o Dalian Pro e o Henan Jianye vão lutar para não descer.Já no Grupo B, com sede em Suzhou, Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, Beijing Guoan, Chongqing Lifan e Hebei Fortune vão disputar o título enquanto o Wuhan Zall, do defesa português Daniel Carriço, Shijiazhuang Ever Bright, Qingdao Huanghai e Tianjin TEDA irão discutir quem desce e quem permanece no principal escalão de futebol.A segunda fase da liga chinesa arranca a 16 de outubro.