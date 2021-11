FPF elogia Leonardo Jardim pela conquista da Champions asiática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol elogiou esta terça-feira o treinador Leonardo Jardim que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, pelos sauditas do Al-Hilal, com o presidente Fernando Gomes a destacar as suas "grandes vitórias".

"Felicito calorosamente Leonardo Jardim pela conquista da Liga dos Campeões da Ásia, após vitória do Al-Hilal sobre o Pohang Steelers, por 2-0. Gostaria de sublinhar que esta é a primeira vez que um treinador português conquista esta prova, em mais uma marca indelével numa carreira plena de grandes vitórias", escreveu o dirigente.

Nasser Al-Dawsari, logo aos 19 segundos, e o ex-portista Moussa Marega, aos 63 minutos, marcaram os tentos do conjunto da casa, que repetiu os triunfos de 1991, 1999/2000 e 2019, e manteve o Pohang Steelers com três (1996/97, 1997/98 e 2009).

"Com o seu conhecimento, o seu esforço e o seu talento, conseguiu um objetivo que prestigia não apenas o seu trabalho, como todo o edifício do futebol português e, particularmente, a nossa escola de treinadores. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, parabéns Leonardo Jardim!", completou.

Esta foi a quarta vez que o Al-Hilal venceu a Champions asiática, tornando-se assim no clube mais bem-sucedido na competição.

Fernando Gomes recordou que Leonardo Jardim se junta a Artur Jorge, José Mourinho e André Villas-Boas, treinadores portugueses que conquistaram a prova mais importante de clubes na Europa, Manuel José que o fez em África, e Jorge Jesus e Abel Ferreira que ganharam a Libertadores na América do Sul.