França defronta Ucrânia em jogo particular antes do encontro frente a Portugal

A França, adversária de Portugal na Liga das Nações, vai defrontar a Ucrânia em jogo particular, agendado para o dia 7 de outubro, quatro dias antes de receber a Seleção Nacional no Stade de France. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Federação Francesa.





A selecão campeã do mundo vai desta forma medir forças com os ucranianos na capital francesa, naquele que será o primeiro confronto entre estas duas seleções desde 2013, na qualificação para o Mundial2014.No dia 11 de outubro, a França recebe Portugal em encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, naquele que será o regresso da Seleção Nacional ao palco em que, no ano de 2016, conquistou o Campeonato da Europa.Neste momento, Portugal e França partilham a liderança do Grupo 3 da Liga A, com seis pontos, embora a equipa lusa tenha vantagem na goal average.Além de serem rivais na Liga das Nações, gauleses e portugueses vão também encontrar-se no Grupo F da fase final do Euro'2020, que foi adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19.