A França iniciou a sua preparação para o Mundial'2018 da melhor forma, batendo em Paris a congénere da República da Irlanda por 2-0. Olivier Giroud (40') e Nabil Fekir (43') marcaram para a formação gaulesa, que na sexta-feira defronta a Itália, antes do derradeiro encontro de preparação, marcado para o próximo sábado, diante dos Estados Unidos.A França, refira-se, está incluída no Grupo C, juntamente com Austrália, Peru e Dinamarca.

Autor: Fábio Lima