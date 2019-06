França vence Bolívia em jogo particular

A seleção francesa, atual campeã mundial, venceu este domingo a congénere a Bolívia por 2-0, em jogo de caráter particular, disputado em Nantes, em França.





Os dois foram marcados ainda na primeira parte, aos cinco e 43 minutos, por Thomas Lemar e Antoine Griezmann, que esteve também na origem do primeiro ao assistir o seu colega que alinha no Atlético Madrid.De assinalar a lesão de Kylian Mbappé à beira do intervalo, depois sofrer um toque no tornozelo esquerdo, o que motivou a sua substituição no início da segunda parte pelo avançado do Sevilha Wissam Ben-Yedder.