'France Football' revela plano do PSG para contratar Lionel Messi

Lionel Messi pode estar a caminho do PSG. A revista 'France Football' faz capa com o argentino vestido com as cores do campeão francês e revela o plano que nesta altura estará a ser delineado no Parque dos Príncipes para desviar do Barcelona um dos melhores futebolistas de sempre.





Se em Barcelona as coisas não estão fáceis, com o clube mergulhado numa crise financeira, em Paris oferecem-lhe a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões ao lado do amigo Neymar e dos compatriotas Di María e Mauricio Pochettino. Aliás, uma das condições para a renovação contratual de Neymar (que ainda não assinou o novo contrato) é a construção de uma equipa competitiva. E as negociações para a renovação avançaram muito nas últimas semanas...Mas embora o PSG não tenha os problemas financeiros de outros clubes, dadas as suas ligações ao Médio Oriente, a revista escreve que Messi teria de aceitar baixar o seu salário. Fala-se num modelo de pagamento 'à David Beckham', que recebia através de várias fundações do Qatar.Messi recebe qualquer coisa como 74,2 milhões de euros por ano no Barcelona, mais 26 milhões do que Neymar no PSG. O clube já teve problemas com o fair play financeiro e não quer voltar a estar na mira da UEFA.Mas o PSG não é o único interessado em Messi, já que o Manchester City também estará na peugada do argentino. Se os franceses têm trunfos como Pochettino, os ingleses têm Guardiola, que treinou o astro no Barcelona. E tal como o PSG, os citizens também são financiados por fundos árabes...O jogador termina contrato com o Barcelona no final da próxima época e vamos ver se será um dos poucos jogadores do Mundo a vestir a camisola de um único clube ou se vai procurar voltar a ganhar a Champions em outro país.