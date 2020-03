Franceses fizeram um Mundial com os craques das fintas e Ronaldo nem ao pódio foi...

Com os campeonato de futebol parados praticamente em todo o Mundo, multiplicam-se as formas de manter os adeptos do desporto rei ocupados, com iniciativas originais e até algo caricatas. Uma delas foi promovida pela emissora francesa RMC, que realizou uma espécie de campeonato do mundo (em formato de 'mata-mata') para determinar quem é o melhor driblador da história.





A luta foi renhida, com vários candidatos com muita magia nos pés (pode ver o quadro completo na segunda foto acima), mas no final o 'título' foi para Leo Messi, depois de ter deixado pelo caminho na sua jornada o holandês Dennis Bergkamp, o brasileiro Kaká e o francês Zinedine Zidane. Na final, no grande duelo, La Pulga levou a melhor sobre Ronaldinho.E quanto a Cristiano Ronaldo? O avançado português ficou-se pelos quartos-de-final, caíndo aos pés de Johan Cruyff, isto depois de nos 'oitavos' ter ganho no duelo com Rivaldo.