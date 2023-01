Francisco Conceição titular no nulo entre Ajax e Twente na Liga holandesa

Com Francisco Conceição na equipa inicial, o Ajax voltou este sábado a não conseguir vencer para o campeonato. Na receção ao Twente, atual quinto classificado da Liga holandesa, o tricampeão em título não foi além de um nulo (0-0), naquele que foi o quinto jogo consecutivo sem vencer na competição.

O Ajax esteve reduzido a 10 elementos desde o minuto 35, altura em que Devyne Rensch viu o cartão vermelho direto após um forte choque de cabeça com um adversário. Na sequência do lance, o jovem central acabou por sair do relvado em cima de uma maca, tendo sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar por precaução.

O jovem avançado português saiu apenas aos 71 minutos de jogo, altura em que foi substituído pelo internacional holandês Steven Bergwijn.

Com este resultado, o Ajax segue no terceiro lugar, agora com 32 pontos, podendo ver o Feyenoord escapar no topo da classificação caso some pontos na deslocação ao terreno do Groningen. Já o Twente segue no quinto posto, agora com 31 pontos. Entre os dois adversários está o PSV Eindhoven, também com 31, que ainda não jogou nesta ronda.