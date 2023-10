Francisco Geraldes e a saúde mental no futebol: «O psicólogo ainda é um pouco tabu»

Francisco Geraldes abordou numa entrevista ao jornal 'Voz do Operário' as questões da saúde mental e a falta de sensibilidade que ainda prevalece no futebol profissional sobre o tema. O médio formado no Sporting, que agora joga nos Emirados Árabes Unidos, admite que por vezes é difícil gerir as expectativas."Por muito que as pessoas digam 'ok, mas isto é um trabalho de equipa e tal', tu acabas por competir com os teus colegas de equipa e tentas sempre fazer tudo o que seja possível para estares à frente, seres melhor e treinar mais. Abdicas – posso falar até no meu caso particular, abdiquei de tudo e mais alguma coisa – e depois as coisas se calhar não correm da forma como tu idealizavas. E isso tem um preço. Umas vezes mais alto do que outras, mas tem sempre o seu peso. E se não há esse acompanhamento, que falha no futebol, tanto nos clubes grandes mas principalmente nos clubes mais pequenos... Porque nem sequer há uma preocupação grande com a existência de psicólogos, ainda é um pouco um tabu. Por isso, o jogador, o atleta, o miúdo fica sempre deixado a si mesmo, àquilo que pode sentir ou não sentir. E a forma como lida com isso na maioria das vezes é prejudicial e não tem ajuda profissional", explicou Geraldes.