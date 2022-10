Franck Ribéry termina carreira aos 39 anos

O futebolista internacional francês Franck Ribéry comunicou esta sexta-feira o terminar a carreira, aos 39 anos, num momento em que os médicos o aconselharam a parar, devido a problemas físicos.

"(...) a dor no meu joelho piorou e os médicos foram claros, não tenho outra escolha se não a de parar de jogar. Por isto, tenho de terminar a carreira de futebolista profissional, é o fim de um bonito capítulo da minha vida", comunicou o jogador nas redes sociais.

Ribéry cumpria a segunda época na Salernitana, da Serie A, apesar de apenas ter realizado dois jogos nesta temporada, naquele que foi também o seu segundo clube em Itália, depois de duas temporadas na Fiorentina.

O extremo notabilizou-se sobretudo ao serviço do Bayern Munique, clube no qual esteve 12 épocas, de 2007 a 2019, e com o qual ganhou tudo o que era possível, o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia, a Liga dos Campeões e as competições alemãs.

O francês foi nove vezes campeão da Bundesliga, venceu quatro taças da Alemanha, cinco supertaças e uma taça da Liga alemã.

Antes do Bayern Munique, Ribéry jogou no Marselha, Metz, Brest, Olympique Ales, Boulogne e na formação do Lille, mas também no Galatasaray, clube em que fez parte da época 2004/05 e conquistou a Taça da Turquia.

Na despedida, com um vídeo nas redes sociais, o extremo não esqueceu os adeptos, companheiros de equipa, treinadores e staff dos clubes por onde passou, deixando mensagens de agradecimento por um percurso que sublinhou não ter sido a solo.

"O facto de ter conseguido jogar ao mais alto nível quase por 20 anos e ter tido esta carreira é porque, mesmo nos momentos difíceis, vocês estiveram lá. Deram-me a força para viver esta aventura incrível", justificou.

Pela França, disputou 81 jogos e marcou 16 golos, estando nos Mundiais de 2006 e 2010 e nos Europeus de 2008 e 2012, mas fora do Mundial2018, que deu à seleção bleu o segundo título mundial.