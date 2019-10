Franky Vercauteren regressa ao Anderlecht 12 anos depois

O treinador e ex-futebolista internacional belga Franky Vercauteren, de 62 anos, está de regresso ao comando do Anderlecht, clube em que jogou e treinou pela última vez há 12 anos, em 2007.Vercauteren, que foi também treinador do Sporting em 2012/13, numa passagem de apenas dois meses, em que substituiu no início de novembro Ricardo Sá Pinto e foi substituído em janeiro de 2013 por Jesualdo Ferreira, é um histórico do futebol belga.Como jogador, alinhou durante grande parte da carreira no Anderlecht, clube pelo qual venceu a Taça UEFA, em 1982/83, na final frente ao Benfica, duas Supertaças europeias e duas Taças das Taças, além de quatro títulos de campeão belga.Como treinador, percurso que iniciou em 1993, logo depois de deixar de jogar, primeiro como coordenador e depois como adjunto, Vercauteren esteve em vários clubes e mesmo na seleção da Bélgica, em 2008/09.Neste regresso ao Anderlecht, Franky Vercauteren encontra o clube mais galardoado da Bélgica (34 títulos), 'afundado' no 13.º lugar do campeonato, com apenas uma vitória em nove jogos e a 14 pontos do líder Club Brugge.O Anderlecht iniciou a pré-época, em que chegou a defrontar o Benfica, com Kompany como treinador-jogador, mas no campeonato já foi o galês Simon Davies a assumir a equipa.