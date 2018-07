Aos 39 anos, Frederico Ricardo dá um novo passo na carreira desportiva, ao assumir a liderança do FK Senica, equipa que ficou em 6.º lugar no campeonato nacional da Eslováquia.Ao jornal, o técnico natural de Bragança mostrou-se feliz por abraçar um novo projeto. "É um desafio, uma grande oportunidade de trabalho. É a minha primeira experiência como treinador principal, sou o primeiro português à frente da equipa, e o principal objetivo pedido foi de obter uma classificação de acordo com a história do clube e potenciar jogadores.’’Frederico Ricardo foi treinador-adjunto do Fafe durante 12 épocas e na temporada passada esteve no S. Martinho.

Autor: João Seixas