Frederico Ricardo está de saída do FK Senica

Frederico Ricardo tornou-se esta época o primeiro treinador português de sempre a orientar uma equipa da Eslováquia, isto depois de ter assumido, no verão, o comando principal do FK Senica.Numa altura em que a 1ª Liga eslovaca atravessa um período de pausa de inverno, Frederico Ricardo tem em mãos duas propostas, uma da 1ª Liga finlandesa e outra da dinamarquesa, pelo que está de saída do emblema eslovaco.O FK Senica é, nesta altura, o 11º classificado, com 15 pontos amealhados.No FK Senica, o treinador, de 39 anos, assumiu pela primeira vez um projeto como treinador principal depois de trabalhar na formação do FC Porto, muitos anos como preparador físico e treinador-adjunto do Fafe e também como adjunto do São Martinho.O regresso a Portugal também não é cenário a por-se de parte por esta altura.