Frederico Ricardo participa em 'Training Camp' em Itália

Numa altura em que equaciona alguns convites de diferentes países europeus para voltar ao ativo, o treinador Frederico Ricardo será um dos formadores do '1° International Training Camp' para sub-19, em Reggio Emilia, na Itália. O evento começa na quarta-feira e termina no domingo.Participante igualmente deste evento, Jorge Gonçalves integrou mais recentemente a equipa técnica de Frederico Ricardo. O reconhecido extremo que representou clubes como V. Guimarães, Leixões, Vitória de Setúbal ou Feirense ainda alinhou esta temporada pelo Valadares Gaia, mas agora abraçou a carreira do treino.Entretanto, e voltando ao assunto que abriu este texto, Frederico Ricardo tem uma proposta de Itália, uma da Grécia, uma da Finlândia e outra da Sérvia para assumir um novo clube depois da experiência que teve nos eslovacos do FK Senica. Foi o primeiro treinador português na Eslováquia, conforme a imprensa local fez questão de frisar.Se tudo leva a crer que o seu futuro próximo vai passar pelo estrangeiro, o técnico, de 40 anos, não enjeita voltar um dia a Portugal para abraçar um projeto numa das ligas profissionais.