Fuga a impostos vale sanção pesada a Pellegrini: treinador vai ter de pagar 383 mil euros

Manuel Pellegrini, atual treinador do Betis, vai ter de pagar uma multa de 343 mil libras (cerca de 383 mil euros) por fuga aos impostos entre abril de 2014 e abril de 2017. A condenação imposta pelo governo britânico é, segundo a inews - estação que divulgou a notícia -, a maior de sempre do género na história do futebol em Inglaterra.Segundo a mesma fonte, o técnico chileno não declarou 817 mil euros entre abril de 2014 e abril de 2017, referente às três temporadas que treinou o Manchester City. Como consequência, o treinador, de 69 anos, foi multado em mais de 383 mil euros, informação que decorre da investigação que está em curso no Reino Unido acerca da indústria do futebol.Por enquando, Manuel Pellegrini ainda não se pronunciou, mas a imprensa espanhola avança que o treinador do Betis e os advogados já estarão a trabalhar para resolver a situação.