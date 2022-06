«Fui dormir normalmente e poucas horas depois o meu coração parou e estava a morrer»

Adam Dodd, jogador semi-profissional que atua na Northern Premier League, uma liga regional, revelou, em declarações ao site oficial do clube que representa, o FC United of Manchester, que no dia 3 de junho sofreu uma paragem cardíaca enquanto dormia, e que graças à rápida intervenção da mulher e das equipas médicas - que aplicaram um procedimento semelhante ao de Eriksen no Euro'2020 - conseguiu sobreviver."No dia 3 de junho a minha vida ficou completamente virada do avesso. Fui dormir normalmente com a minha namorada, e poucas horas depois ela acordou com o 'barulho' da minha paragem cardíaca. O meu coração parou e eu estava a morrer", começou por explicar Dodd, que também trabalha como canalizador.E prosseguiu: "Com sorte, a minha namorada percebeu que eu estava ofegante. Ligou para o 999 [linha de emergência] e fez-me massagens RCP [reanimação cardiopulmonar] até a ambulância chegar, 16 minutos depois. Se ela não o tivesse feito, estaria morto ou em morte cerebral. As chances de sobreviver a uma paragem cardíaca fora de um hospital são de 3 por cento. Quando a ambulância chegou, usaram um desfibrilhador e foram precisas algumas tentativas para recuperar a minha pulsação. Fui levado para o hospital de Blackpool, onde fiquei em coma induzido durante quatro dias".Dodd explicou ainda que se sente "com muita sorte" por estar vivo, garantindo que não se lembra de nada do que aconteceu. "Não tenho qualquer memória disto, mas imagino o quão traumático deve ter sido para as pessoas que me amam. No dia 7 de junho acordei do coma, e desde então tenho estado a recuperar no hospital. Estou à espera que me coloquem um desfibrilhador para poder voltar para casa. Tenho muita sorte em estar vivo, e quero alertar para a importância de estar treinado para situações assim. Sempre fui um rapaz saudável e nunca esperei que algo assim acontecesse. Não vou poder jogar futebol, trabalhar ou conduzir durante algum tempo, mas estou muito grato por estar vivo", concluiu.