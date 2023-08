Funcionário de limpeza do Inter Miami pediu autógrafo a Messi e acabou despedido

A presença de Leo Messi nos Estados Unidos tem gerado muita euforia, especialmente na comunidade latina, tradicionalmente muito entusiasta do futebol. Ter um autógrafo do argentino é quase um sonho para grande parte deles e há quem o consiga e celebre o feito, mesmo que isso signifique ficar sem emprego. Foi o caso do colombiano Cristian Salamanca, um jovem que vive em Miami há ano meio a trabalhar numa empresa de limpezas. Na quinta-feira, pela primeira vez, foi escolhido para ir ao DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, para tratar da limpeza do estádio. Foi a primeira... e a última. Tudo porque o colombiano desrespeitou a primeira regra do seu trabalho com o Inter Miami: manter um comportamento profissional e não incomodar Messi com fotos e autógrafos."Calhou-me limpar as casas de banho do sector onde estacionam os autocarros. Felizmente estava no local quando chegou o autocarro e desceram os jogadores. O último foi o Messi e gritei-lhe 'hey, campeão do Mundo!'. E ele olhou de volta. Levantei a camisola e mostrei que tinha uma camisola da Argentina e ergui uma caneta. Ele ofereceu-me o seu autógrafo. De seguida veio a segurança, tiraram-me dali e despediram-me do meu trabalho. Mas valeu a pena cada segundo", explicou Salamanca, ao jornal argentino 'La Nación'.Despedido, mas feliz por ter um autógrafo de Messi...