Fundo negoceia nova prova com o Real Madrid e Ceferin reage: «Mesquinho e egoísta»

O 'Financial Times' revelou que o fundo CVC Capital Partners está em negociações com o Real Madrid para a criação de uma nova competição anual, que serviria também para rivalizar com o Mundial de Clubes. De acordo com a mesma fonte, já existe mesmo uma proposta, que envolveria 40 equipas de topo divididas em duas ligas. O contacto terá partido dos merengues, mais concretamente de Florentino Pérez.





Ao mesmo tempo, aquele fundo estará também em conversações com a FIFA para adquirir os direitos comerciais do novo Mundial de Clubes, que arrancará em 2021 na China com 21 clubes. Segundo o periódico norte-americano, a CVC pretende financiar o evento, conseguindo os direitos televisivos de forma a revendê-los a nível mundial.Quem não gostou muito da ideia foi Aleksander Ceferin. O presidente da UEFA deixou duras críticas ao comportamento do gigante espanhol, que considerou "mesquinho e egoísta". "Já li acerca deste plano de loucos. Se as notícias são verdadeiras, a ideia vem de apenas um presidente e de uma administração. Claramente iria arruinar o futebol por todo o mundo: para os jogadores, adeptos e para todos ligados a este desporto. Tudo pelo benefício de um número reduzido de pessoas", atirou Ceferin num comunicado.