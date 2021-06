Funes Mori nos pré-convocados do México para a Gold Cup

Rogelio Funes Mori, antigo avançado do Benfica, está entre os 60 pré-convocados do México para a Gold Cup, confirmando as especulações que vinham a ser feitas sobre uma possível chamada do avançado que atua no Monterrey, que se naturalizou mexicano, à seleção orientada por Tata Martino.





O treinador argentino tem agora de anunciar a lista final até 1 de julho, dez dias antes do início da competição, que tem a final marcada para 1 de agosto. Antes de iniciar a prova, os mexicanos têm ainda agendados dois particulares, com Panamá e Nigéria.Na lista agora anunciada destaque para a chamada de Corona, do FC Porto, assim como a presença de Chicharito Hernandez, do LA Galaxy, que não atua pelo México há quase dois anos.