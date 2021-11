Futebol argentino em choque: jovem do Barracas Central morre após ser baleado pela polícia

Lucas González, jogador de 17 anos do Barracas Central, da Argentina, morreu na quinta-feira num hospital nos arredores de Buenos Aires, onde estava internado após ser baleado pela polícia. Segundo o diário 'Olé', a morte do jovem foi confirmada por um tio, junto ao hospital, onde dezenas de pessoas se concentraram para pedir justiça."O Lucas saiu do treino com os amigos do bairro, que foram fazer testes, pois o clube estava à procura de jogadores para a categoria deles", começou por referir a mãe de Lucas, Cinthia López, em declarações a uma rádio local, citadas pelo 'Olé'. "Quando saíram, pararam para comprar um sumo e, quando estavam a voltar para casa, um carro parou junto do deles, aparentemente com polícias, mas eles não sabiam que eram polícias pois estavam à paisana. Eles pensavam que queriam assaltá-los ou agredi-los, arrancaram e depois disso dispararam contra o meu filho", acrescentou Cinthia López.A versão das autoridades é diferente. Segundo fontes policiais, o incidente resultou de uma perseguição a um grupo de jovens que seguia num Volkswagen Suran azul e terse-á recusado a ser identificado. O veículo seria pouco depois intersetado, com um balanço de um ferido (Lucas González), dois detidos e um outro jovem que conseguiu escapar, entregando-se horas depois. Os três polícias implicados no caso foram suspensos preventivamente.Nas últimas horas, vários clubes argentinos, entre os quais River Plate e Boca Juniors, lamentaram a morte do jovem e reclamaram justiça nas redes sociais, com a hashtag #justiciaporlucas.