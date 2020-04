Futebol espanhol com mínimo de 72 horas entre cada jogo: regras para o regresso discutidas

A Comissão de Acompanhamento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) estabeleceu hoje as diretrizes para um possível retomar das competições, sendo estabelecida uma margem mínima de 72 horas entre os jogos de cada equipa.

A comissão, na qual também estão presentes a Liga espanhola e o sindicato dos jogadores, reuniu hoje por videoconferência, com a federação a rejeitar a possibilidade de jogos a cada 48 horas, tendo sido estabelecido o mínimo de 72 horas (jogos a cada três dias), caso as competições sejam retomadas.

Existindo a possibilidade de as competições reiniciarem durante os meses de maio, junho, julho ou agosto, ficou também definido que será dada uma atenção especial à disputa dos jogos em que as condições meteorológicas, como calor ou humidade, ponham em causa a saúde dos jogadores.

Além disso, de acordo com relatórios de especialistas solicitados pela RFEF, serão também aprovadas duas pausas de hidratação para combater as altas temperaturas que podem ocorrer nos meses de verão.

Segundo a federão espanhola, o seu presidente, Luis Rubiales alertou para a necessidade ser garantida a segurança "no momento em que o Governo e as autoridades de saúde aprovem o regresso do futebol".

A Liga espanhola de futebol foi interrompida a 12 de março, devido à pandemia da covid-19.

