Futebol europeu volta a opor-se a projetos como a Superliga em reunião que contou com o Benfica

A UEFA acedeu a um pedido de reunião da 'A22 Sports', a empresa que está por detrás do projeto da Superliga, um encontro onde também estiveram presentes altos representantes das ligas nacionais, clubes, jogadores e adeptos, que em conjunto reiteraram a sua oposição à prova anunciada por um conjunto de clubes em abril do ano passado. Domingos Soares de Oliveira, co-CEO do Benfica, participou na reunião.Segundo a comunicação divulgada pela UEFA, os representantes do futebol europeu presentes - Javier Tebas, presidente da LaLiga, Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação Europeia de Clubes e do PSG, Mathieu Moreuil, diretor geral da Premier League, Luigi De Siervo, presidente da Serie A, entre muitos outros - rejeitaram mais uma vez, por unanimidade, a lógica subjacente a projetos como a Superliga durante o debate.Os participantes, acrescenta a mesma nota da UEFA, notaram com surpresa a afirmação, por parte do diretor geral da 'A22 Sports', de que esta empresa não representa nenhum clube, seja a que título for, incluindo os três clubes [Real Madrid, Barcelona e Juventus] que continuam a apoiar abertamente o projeto."A UEFA e os intervenientes do futebol continuam comprometidos com os fundamentos do futebol europeu, que se baseiam na abertura, solidariedade e meritocracia, e que servem objetivos mais amplos, como princípios desportivos e interesse social, em vez de privilégios e direitos auto-impostos", avisa a UEFA.