Futebol uruguaio em choque com segundo suicídio de um jogador no espaço de uma semana

Poucos dias depois de ter sido noticiada a morte de Williams Martínez, mais um suicídio no futebol uruguaio. Emiliano Cabrera, lateral-esquerdo de 27 anos, foi encontrado morto na quinta-feira. A notícia foi avançada pelo amigo Felipe Rodríguez, extremo esquerdo do CA Manucci, após a derrota (1-2) frente ao Deportivo Municipal, na 2.ª ronda do campeonato peruano.

"Este ano já perdi 'Morro', a semana passado perdi Williams Martínez e esta noite Emiliano [Cabrera]. Temos de falar sobre isto. Vivemos numa sociedade machista e dá-nos medo falar sobre as coisas. Eu sofri de depressão, mas pedi ajuda e consegui seguir em frente. Temos de falar sobre estas coisas", atirou o futebolista de 31 anos, em declarações à 'GolPeru'.





Nas redes sociais, foram já vários os clubes que lamentaram a morte do ex-atleta. "Mas que dor. Outra vida que se vai, outro jovem que não pudemos ajudar. Falemos do suicídio, do que nos dói, porque falar é uma forma de pedirmos ajuda... há sinais, há avisos, aprendamos a ver e a escutar! Paz à sua família e aos seus ente queridos", escreveu o Club Plaza Colonia, na página oficial do 'Twitter'. O Sindicato dos Jogadores Profissionais do Uruguai também já reagiu à tragédia. "A MUFP [Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales] está de luto pelo falecimento de Emiliano Cabrera. As nossas condolências para a sua família e amigos", pode ler-se na curta mensagem nas redes sociais.

Oriundo de Santa Rosa, Canelones, o antigo futebolista estreou-se no Boston River, na segunda divisão uruguaia de futebol. Posteriormente, Emiliano Cabrera passou pelos espanhóis do Juventud de Las Piedras, da terceira divisão daquele país. Depois destas passagens, representou alguns clubes sem grande nome no Uruguai.

MAS DOLOR.

Otra vida que se va, otro joven que no supimos ayudar.



Hablemos del suicidio, de lo que nos duele, porque hablar es una forma de pedir ayuda ... hay señales, hay avisos, aprendamos a ver y a escuchar !



Paz a su familia y a sus seres queridos.



Emiliano Cabrera

QEPD. pic.twitter.com/nybtYJIZmu — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) July 24, 2021