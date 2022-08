Futebolista bósnio interrompeu a carreira para doar fígado à mãe : «É uma heroína maior do que eu»

Robert Peric-Komsic não pensou duas vezes quando em março lhe disseram que só familiares próximos poderiam salvar a mãe. Nos últimos 13 anos, Ljiljana apresentou-se doente e a necessitar de um dador compatível, com três rejeições registadas de fígado. O futebolista bósnio, de 23 anos, tomou uma decisão de um amor profundo: interrompeu a carreira para tentar salvar a progenitora."A vida dela estava em perigo, o estômago estava a encher-se de água e era uma questão de dias... Eu sabia que todas as outras opções estavam esgotadas e peguei nas minhas coisas e voei para Istambul. O meu objetivo era claro: curar a minha mãe. Tudo o resto era menos importante ou completamente sem importância alguma", garantiu em declarações ao 'Sportske Novosti'.O avançado do HNK Cibalia, emblema da 2ª divisão croata, doou 70 por cento do fígado à mãe mas este já se renegerou desde então, facto que o leva a poder voltar a praticar o desporto-rei sem limitações em breve. Komsic refutou qualquer ato de heroísmo e apontou apenas a um "dever"."Ela tem de fazer tratamentos, mas isso não é novidade para a minha mãe porque ela toma remédios há anos. Tudo o que fiz foi normal, o meu fígado renegerou-se quase completamente dois meses após a cirurgia. Basicamente, fugindo a alguma história de heroísmo, fiz o que acredito que qualquer pessoa que cresceu numa família funcional faria. A minha mãe deu-me a vida e eu prolonguei a dela. É uma heroína maior do que eu", frisou o jogador que foi 'bombardeado' com mensagens de felicitações nos últimos meses.O futebolista bósnio viu recentemente o contrato renovado até 2023, com mais um ano de opção, e garantiu que está ansioso para regressar. "Sinto-me ótimo, estou cheio de motivação, estou com um humor melhor do que nunca. O que passei fortaleceu-me e realmente sinto que estou pronto para grandes coisas. Poderia jogar os primeiros minutos no próximo fim-de-semana no torneio de Kusevac. Estou a aguardar por isso. Acredito que jogarei uma partida oficial em breve. Estou ansioso por isso e ainda mais", adiantou Robert Peric-Komsic.