Futebolista brasileira viaja no avião dos portugueses que deixaram Wuhan: «Sensação de alívio»

O avião que este domingo vai aterrar em França, transportando os 17 portugueses e demais europeus que foram retirados de Wuhan, na China, traz também uma futebolista brasileira que foi apanhada no epicentro da crise do coronavírus. Não sendo europeia, Millene, ex-jogadora do Corinthians, conseguiu entrar no avião juntamente com uma familiar por intermédio do empresário, Jaime Catão, que é português e que também se encontrava em Wuhan.





"É um sentimento de alívio com angústia pelos brasileiros que não tiveram esta oportunidade. A minha saída foi algo que surgiu de uma hora para a outra, tive a ajuda do Jaime e da embaixada portuguesa para poder estar dentro deste avião", contou a jogadora, em declarações ao Globo Esporte."Tenho que agradecer à embaixada portuguesa, que abraçou a causa e fez todo o esforço para que isto pudesse acontecer, e ao governo português que aceitou acolher-nos e permitir que possamos passar a quarentena com eles, como é do protocolo", acrescentou.Jaime Catão, que intermediou a transferência da jogadora para o Wuhan Xinjiyuan, conseguiu autorização junto do governo português para colocar as duas brasileiras no voo. Millene estava em Wuhan desde o dia 17 de janeiro, assinou contrato com o clube mas não chegou a ser apresentada, por causa da epidemia do novo coronavírus.