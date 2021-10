Futebolista grego aparece morto dentro do carro

A imprensa grega noticia esta manhã que o defesa Nikos Tsoumanis, de 31 anos, antigo internacional sub-21, apareceu morto dentro do carro.





As autoridades encontraram o corpo no porto de Nea Krini, em Kalamaria. Ainda o transportaram ao hospital, mas já nada havia a fazer.Segundo os media do país, que citam fonte médica e forense, o jogador terá morrido sufocado. Alguns jornais falam em afogamento. Seja como for, a polícia está a investigar o sucedido.Tsoumanis jogava no Makedonikos, clube da 3.ª divisão grega, onde tinha sido formado. Passou ao longo da carreira por clubes como Aris, Apollon Kalamaria, Xanthi, Corfu, Panthrakikos e Veria.