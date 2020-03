Futebolista internacional nigeriano morre vítima de acidente de viação

O internacional nigeriano Ifeanyi George e um companheiro de equipa morreram vítimas de um acidente de viação e dois jogadores foram raptados por homens armados, revelaram esta segunda-feira os clubes dos futebolistas.

Ifeanyi George, de 26 anos e que disputou dois encontros pela Nigéria em 2017, morreu, juntamente com Emmanuel Ogbu, quando o carro que conduzia colidiu com um camião estacionado, em acidente ocorrido no estado de Edo, sul da Nigéria.

O Enugu Rangers, clubes dos dois jogadores, anunciou as suas mortes através de um comunicado, revelando ainda que Ogbu era membro da equipa mais jovem do clube e que um terceiro homem, que não era futebolista, foi a terceira vítima mortal.

A liga nigeriana foi suspensa na semana passada devido à pandemia Covid-19, pelo que foi revelado que os três homens regressavam a casa, em Lagos.

Ainda no domingo, um outro incidente envolveu futebolistas nigerianos.

O avançado Dayo Ojo, jogador do bicampeão nigeriano Enyimba, e um jogador de uma outra equipa foram raptados por homens armados quando passavam pela cidade de Akure, no sudoeste da Nigéria. O clube revelou que um outro jogador conseguiu escapar dos raptores.

Os raptos com vista à obtenção de resgate são comuns na Nigéria, sendo que futebolistas, treinadores e respetivas famílias são frequentemente alvos, como sucedeu com os familiares do futebolista John Obi Mikel e do treinador Samson Siasia.

A mãe de Siasia foi raptada e posteriormente libertada no ano passado, enquanto o pai de Obi Mikel foi raptado já duas vezes, a última das quais quando o seu filho representava a Nigéria no Mundial de 2018.