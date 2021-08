Futebolista morreu agarrado ao trem de aterragem de avião em Cabul: corpo só foi retirado no Qatar

A 'Ariana News', uma televisão do Afeganistão, noticiou nas redes sociais que uma das pessoas que morreu depois de tentar fugir do país agarrada à fuselagem de um avião norte-americano era Zaki Anwari, um jovem futebolista de 19 anos, que chegou a integrar as seleções jovens do país. O seu corpo só foi retirado depois da aeronave aterrar de emergência no Qatar, revela a imprensa internacional.





The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu — Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021

As imagens de centenas de pessoas a correr na pista do aeroporto de Cabul, com o C-17 em andamento e com muitas delas agarradas ao avião percorreram mundo e mostraram o desespero dos afegãos, agora que o país foi tomado pelos talibãs.O canal televisivo diz que a informação de que Zaki Anwari morreu confirmada pelo Diretorado Geral de Educação & Desporto do Afeganistão.Duas pessoas terão caído do avião, em pleno voo, e uma terá ficado presa no trem de aterragem, o que motivou uma paragem de emergência da aeronave no Qatar. A imprensa internacional diz que foi o corpo de Zaki que os militares norte-americanos retiraram do aparelho, aquando da paragem no emirado.Numa das últimas mensagens que partilhou no Facebook Zaki Anwari escreveu "tu és o pintor do teu próprio destino, não entregues o pincel a mais ninguém".O jovem, que era adepto do Inter, integrou a seleção do seu país aos 16 anos e estudava num liceu franco-afegão, em Cabul.