Futebolista que virou ator: dos testes no Benfica e no Sporting ao convite para fazer de Zlatan

Granit Rushiti, atualmente com 21 anos, estava em Portugal quando recebeu um convite para interpretar o papel de Zlatan Ibrahimovic num filme sobre a carreira do futebolista sueco do Milan intitulado 'I'am Zlatan', segundo contou no podcast 'Full-time professionals'.Sendo um talento promissor no futebol, Rushiti foi recrutado ainda jovem para o Malmo e jogou nas equipas sub-17 e sub-19. Mas reconhece que os seus últimos 6 meses no clube deixaram muito a desejar. "Deixei a escola. Havia uma regra sobre a assiduidade, mas eu ia e vinha quando queria. Incomodava-me mentalmente não ter tempo de jogo e senti que o meu talento foi esquecido."Aos 18 anos recebeu um inesperado convite parte de um empresário. "Ele disse-me 'arruma as malas e vai fazer teste ao Sporting, em Lisboa.' Quando cheguei lá entrei bem, mas depois algo aconteceu comigo e comecei a ter um desempenho mau. O interesse deles ainda estava lá, eles viram algo em mim. Também tive tempo de fazer um teste para o Benfica e as coisas começaram a melhorar. Mas quando voltei para a Suécia, sofri uma lesão no ligamento cruzado do joelho."Só quando ainda estava em Portugal tinha recebido uma mensagem sobre a audição para o papel de Zlatan no filme. Depois de muitas hesitações, aceitou. "Tinha acabado de sofrer uma lesão e tudo parecia mais escuro do que nunca. Foram dois dos piores meses da minha vida. Tinha abandonado a escola, o futebol foi para o inferno e mudei meu foco, comecei a sair... Nunca pensei que me tornaria ator. Mas após a última audição o diretor ligou-me e disse: 'ficaste com o papel'".Rushiti teve a oportunidade de conhecer Ibrahimovic. "Conhecemo-nos em Milão, fiquei envergonhado quando o vi... Mas dez minutos depois parecia que já o conhecia há um ano. Ele foi realmente irreverente e disse-me muitas coisas que não posso dizer aqui... Estava orgulhoso do meu desempenho, pensou que tinham cortado a sua própria voz e que a do filme não era a minha... Para mim, o mais importante era que o Zlatan gostasse do filme e ele gostou."