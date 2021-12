Futebolistas das seleções masculina e feminina da Suécia vão passar a receber o mesmo salário

As seleções masculina e feminina da Suécia estabeleceram um acordo de equalização salarial com a Federação Sueca de Futebol (SvFF), o qual vai permitir que tanto os jogadores como as jogadoras que representarem a equipa nacional sueca recebam o mesmo salário quando representarem a seleção nacional daquele país."Foi um bom diálogo e um processo bom com todos os envolvidos, que resultou num acordo bádico igual para as seleções nacionais masculina e feminina", contou Hakan Sjöstrand, secretário geral da SvFF, em declarações à imprensa sueca, citado pelo diário espanhol 'Sport'.