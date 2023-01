Futebolistas moçambicanos abandonam relvado a pedido de Chiquinho Conde e particular com o Gana não acaba

O selecionador de Moçambique, Chiquinho Conde, deu hoje ordem ao seus futebolistas para abandonarem o relvado durante um particular frente à seleção ganesa, após o árbitro assinalar um penálti contra a seleção lusófona, quando esta vencia por 1-0.



Decorria o minuto 72 quando o árbitro assinalou um penálti contra Moçambique por alegada mão na bola, decisão que suscitou uma reação de revolta por parte do antigo jogador de Belenenses, Sporting e Vitória de Setúbal, o qual deu ordem aos seus jogadores para deixarem o campo, depois de o juiz ter ignorado os seus protestos.

Os jogadores ganeses ainda permaneceram no relvado durante largos minutos, na expectativa de uma mudança de posição dos responsáveis pela equipa moçambicana, mas estes mantiveram-se intransigentes e o árbitro acabou por dar o jogo por terminado quando Moçambique vencia por 1-0, com um golo de Amadou, aos 39 minutos.

De referir que a seleção ganesa empatara sem golos, no sábado, frente à Argélia, seleção anfitriã do Campeonato das Nações Africanas (CHAN), também num jogo de caráter particular disputado no estádio Nelson Mandela, em Argel, construído recentemente.

Moçambique iniciará o CHAN Argélia2023 frente à congénere da Etiópia, no próximo sábado, no Estádio Nelson Mandela, em Argel, enquanto o Gana entrará em ação no domingo, frente a Madagáscar.

Os 'Mambas', que participam pela segunda vez no CHAN, depois de terem estado na edição de 2014, integram o Grupo A, juntamente com as congéneres da Argélia, da Etiópia e da Líbia.

O CHAN é um torneio de seleções nacionais organizado de dois em dois anos pela Confederação Africana de Futebol, no qual só podem participar futebolistas que jogam nos seus países de origem.