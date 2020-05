Futebolistas portugueses de regresso à Roménia

Já não contavam regressar, mas na quinta-feira chegou a decisão do Hermannstadt, clube da Liga principal do futebol romeno, que nesta fase da época integra o grupo de oito emblemas que compete para não baixar de escalão: David Caiado, Afonso Taira e Tiago Almeida viajaram na tarde de ontem para a Roménia e hoje, embora já tenha terminado o estado de emergência, vão ser sujeitos ao teste à Covid-19.





Antes de viajar de Lisboa para Bucareste – a ligação a Hermannstadt foi feita em viatura do clube -, David Caiado confessou aque já não contava regressar, mas a partir do meio da semana "foi sempre a acelerar para conseguir viagem", garantindo-nos que não faz a mínima ideia se terá (ele e os restantes estrangeiros) de entrar em quarentena, uma vez que o estado de emergência no país já foi levantado: "A única certeza que tenho é que na manhã de amanhã (hoje) vamos fazer o teste. A partir daí…"Nesse sentido, David Caiado nem sequer sabe se a equipa começa a treinar-se já nesta segunda-feira, havendo a indicação de que está previsto recomeçar o campeonato no fim de semana de 13/14 de junho.Paralelamente, e daí a surpresa por ter chegado a orientação do clube para os futebolistas regressarem, não houve qualquer alteração relativamente aos salários em atraso – o médio tem mais um ano de contrato -, muito menos algum elemento do grupo recebeu o subsídio governamental atribuído (400 euros) resultante da pandemia.