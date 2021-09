Futre e os fiascos da Juventus na Champions: «Culpar Ronaldo e fácil, como aconteceu com Messi no Barcelona»

Paulo Futre saiu em defesa de Cristiano Ronaldo numa entrevista ao portal italiano 'Fanpage'. O antigo internacional português foi inquirido sobre o jogo da Juventus com o FC Porto, na época passada, que ditou o adeus dos bianconeri à Champions, e considerou que o português foi traído pelos companheiros.





"É fácil culpar o Cristiano, mas nos dois anos anteriores, contra o Ajax e contra o Lyon, ele tinha marcado, cumprindo o seu dever. Foram os companheiros que o traíram. No primeiro ano na Juve também tinha feito um hat-trick contra o Atlético Madrid. Mas culpá-lo é fácil, como aconteceu com Messi no Barcelona depois dos jogos contra a Roma e o Liverpool", considerou Futre.Desafiado a divulgar os jogadores que mais gosta no Atlético Madrid e no Milan, que hoje se defrontam na Champions, o antigo avançado não escondeu o patriotismo. "Sou muito patriota, por isso digo-vos o João Félix e o Rafael Leão. São ambos grandes jogadores, que ainda têm de encontrar continuidade, mas para mim são muito fortes. O Félix no ano passado esteve condicionado por uma lesão, mas foi decisivo para a conquista do título da LaLiga por parte do Atlético. O Leão na minha opinião é um autêntico animal. É um fenómeno que tem de encontrar mais continuidade do ponto de vista mental, mas para mim em poucos anos poderá lutar pela Bola de Ouro."José Mourinho também foi tema de conversa. "Para ele a Roma é um desafio. Um pouco como nos dias do FC Porto ou do Chelsea, que não tinham ganho nada antes dele. Mas só um louco pode reivindicar a vitória imediatamente. Acredito que depois de assinar com a Roma recebeu uma proposta do Real Madrid, mas ele casou-se com o projeto da Roma porque adora desafios."