Futre revela que Mourinho recusou o Real Madrid em 2021: «Já tinha assinado com a Roma»

"O José no ano passado venceu a Liga Conferência e aceitou o projeto da Roma, acreditou nele desde o momento em que assinou. Ele disse não ao Real Madrid. Quando o Zidane saiu, ele já tinha assinado com a Roma, mas poderia ter ido para o Real. Alguém o chamou, mas ele preferiu ir para Roma e iniciar este projeto", contou o antigo internacional português.Futre foi também questionado sobre a situação de João Félix no Atlético Madrid. "Pensei que os seus problemas com o Simeone fossem como uma questão entre pai e filho, mas há algo maior. Vamos ver o que acontece em janeiro, dizem-se muitas coisas... Não quero falar demasiado porque gosto muito dos dois."Já sobre Rafael Leão, avançado que continua a brilhar no Milan, não se coibiu: "Até onde pode chegar com o Milan? Não há limite. O Milan está a crescer, conquistou o 'scudetto' depois de tantos anos difíceis. Ele é jovem, é muito forte. Acho que pode ajudar Portugal a ganhar o Mundial. Eu sonho com isso. É grátis, não é?"