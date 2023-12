Future de Ricardo Formosinho perde a Supertaça do Egito para o Al Ahly

O Future de Ricardo Formosinho perdeu (2-4 após prolongamento) a final da Supertaça do Egito para o poderoso Al Ahly. A equipa treinada pelo suíço Marcel Köller conquistou, assim, a 14ª Supertaça da sua história em... 21 edições, seguindo-se o Zamalek com quatro troféus.

Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o Al Ahly entrou melhor e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, após golos de Kahraba (13’) e El Shahat (34’). Uma grande reta final do Future permitiu à equipa do treinador português levar o jogo para prolongamento: Omar El Said (76’) e Mohamed Mahmoud (81’) fizeram o 2-2. O Future resistiu até perto do fim. Modeste (114’) e Karim Fouad (116’) garantiram a vitória do Al Ahly.

Ricardo Formosinho, de 67 anos, levou pela primeira vez a equipa do Cairo à final da Supertaça. O Future foi fundado em 2011, com o nome de Coca-Cola FC, e cumpre a terceira época na 1ª divisão.

No 3º lugar da Supertaça ficou o Pyramids de Jaime Pacheco, que derrotou (5-4 nos penáltis após o 1-1) o Ceramica Cleopatra.



Por: R.G.