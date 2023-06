Futuro de Peseiro vai ser decidido... pelos adeptos

Insólito! A Federação de Futebol da Nigéria (NFF) colocou o futuro de José Peseiro, atual selecionador do país, nas mãos... da população. Apesar de estar a realizar um bom trabalho e de já ter assegurado a qualificação para a CAN, o técnico termina contrato no final do mês e o organismo federativo irá promover uma votação através de chamadas telefónicas para que os adeptos decidam se tem ou não condições para se manter no cargo. O ponto chave da questão é que o valor dos telefonemas reverterá a favor da federação, que atravessa uma grave crise financeira e, inclusive, já esteve a dever vários meses de salário ao selecionador.

A uma rádio local, Ibrahim Gusau, presidente da NFF, anunciou o método inovador para "perceber a opinião dos nigerianos". "Já tivemos outros selecionadores estrangeiros. Talvez não tenhamos encontrado a pessoa certa, caberá ao público decidir se José Peseiro deve ficar ou partir", esclareceu o líder federativo.