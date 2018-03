A possível implementação do vídeo-árbitro nas Leis de Jogo deverá ser decidida hoje na assembleia geral do International Board, que se realizará na cidade suíça de Zurique.Na ordem de trabalhos está também a possível inclusão de uma quarta substituição em casos de prolongamento, algo que a UEFA já garantiu que irá adotar na próxima temporada, se for aprovado. Além disso, haverá debate sobre a introdução de equipamentos eletrónicos de comunicação nas áreas técnicas, bem como sistemas de localização de jogadores dentro de campo.