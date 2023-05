Gabão afastado da CAN de Sub-23 porque um jogador tinha... 25 anos

Continuam os casos de problemas relacionados com a idade dos jogadores jovens no futebol africano. Depois do escândalo que abalou a seleção de Sub-17 dos Camarões , com pelo menos 21 futebolistas afastados da qualificação da CAN da categoria por terem a sua idade falsificada, agora foi a vez dos camaroneses estarem do outro lado da 'luta'. Apresentaram queixa contra a seleção de Sub-23 do Gabão e viram a sua acusação ser confirmada.Em causa está o nome de Floriss Djave, jogador gabonês que joga nos cipriotas do ENP, que atuou no playoff de acesso à fase final da CAN da categoria, na qual o Gabão bateu os Camarões nos penáltis. Os camaroneses alegavam que o jogador era mais velho do que os 19 anos que reportava e, ao que parece, tinham razão.E a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) foi bem dura, já que decretou a eliminação do Gabão da CAN de Sub-23 e o natural afastamento da fase final. Com isso, é provável que sejam os camaroneses a ir à fase final.Quanto à idade de Djave, supostamente terá mais 6 anos do que aqueles que reportava nos documentos apresentados pelo Gabão. Em vez de 19, tem 25...