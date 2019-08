Incrível: Van Dijk volta a ser driblado 65 jogos depois

Há recordes que nasceram para ser quebrados. Durante a tarde deste sábado, Gabriel Jesus, avançado do Manchester City, quebrou uma delas ao driblar Virgil Van Dijk, defesa do Liverpool, algo que não acontecia há 65 jogos consecutivos, em jogo a contar para a Supertaça de Inglaterra, cujo os citizens acabaram vencedores, após os penáltis.Entre os dez nomeados a vencer a Bola de Ouro, Van Dijk não sofria um drible desde 2018, altura em que Mikel Merino, médio do Newcastle, levou a melhor sobre o defesa holandês.Contudo, esta sequência foi agora quebrada pelo avançado brasileiro dos citizens que, para além de driblar o 'gigante' holandês, teve o descernimento (e talento) necessário para marcar o penálti que ofereceu ao City a sua 6.ª Supertaça de Inglaterra.