Gago volta a lesionar-se: 1303 dias no ‘estaleiro’ em toda a carreira

Fernando Gago, médio de 33 anos, voltou a lesionar-se ao serviço do Vélez. O médio está a contas com uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, originada num lance com Pablo Becker durante o duelo contra o Aldosivi, que terminou 1-1.

Esta é a quinta lesão grave do antigo internacional argentino nos últimos 5 anos, sendo que agora irá parar durante vários meses.

De resto, desde que o jogador se estreou pelo Boca Juniors, em 2005, já foi incomodado por 23 lesões, num registo impressionante pela negativa e que significa qualquer coisa como 1303 dias magoado e ausente dos trabalhos.

Feitas as contas, numa carreira de 15 anos, Gago esteve 3 anos e meio fora dos relvados. Alinhou em 351 jogos e ficou afastado de 148 encontros.