Gaitán escolheu o Peñarol e a 'culpa' foi de... Maxi Pereira

Depois da passagem pelo Sp. Braga, Nico Gaitán partiu para o Uruguai para representar o Peñarol, isto apesar de ter tido em cima da mesa outras propostas que diz terem sido bem mais apetecíveis do ponto de vista financeiro. Aí pesou o factor desportivo, mas também a amizade com Maxi Pereira, como o próprio explicou esta sexta-feira à chegada a Montevideu.





"Insistiu para que viesse, 'anda, anda'... Havia ofertas economicamente muito melhores, mas acabei por dar prioridade ao aspeto desportivo e por isso escolhi o Peñarol. É um país novo, mas muito parecido à Argentina. Vive-se o futebol com muita paixão, é o desporto principal e o Peñarol é um clube com muita história. Conheço o clube e agora que o Maxi jogava aqui até via alguns jogos", revelou o jogador argentino de 33 anos, que na sua carreira conta com passagens por Boca Juniors, Atlético Madrid e Benfica.